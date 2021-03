Londra, nessun morto di Covid: è la prima volta da 6 mesi. Vaccino Johnson&Johnson: in Italia dal 16 aprile (Di lunedì 29 marzo 2021) Per la prima volta da sei mesi a questa parte a Londra non si registrano vittime da Covid. Un segnale di speranza che dal Regno Unito arriva a tutta l’Europa. I dati si riferiscono alla giornata di ieri 28 marzo. In precedenza le vittime erano scese a sole 19. I medici londinesi parlano di risultato “fantastico” notando la parallela riduzione dei ricoveri. Torna la “regola del 6” Grazie a questi numeri adesso in Inghilterra torna la cosiddetta “regola del 6”: la possibilità dei contatti sociali fino a 6 persone di due nuclei familiari diversi. In Gran Bretagna c’è un allentamento graduale e a tappe del lockdown in vigore da ormai tre mesi. Allentamento che resta comunque cauto e condizionato all’andamento “dei dati, non a date” prestabilite, come ribadito nelle scorse ore dallo stesso ... Leggi su velvetmag (Di lunedì 29 marzo 2021) Per lada seia questa parte anon si registrano vittime da. Un segnale di speranza che dal Regno Unito arriva a tutta l’Europa. I dati si riferiscono alla giornata di ieri 28 marzo. In precedenza le vittime erano scese a sole 19. I medici londinesi parlano di risultato “fantastico” notando la parallela riduzione dei ricoveri. Torna la “regola del 6” Grazie a questi numeri adesso in Inghilterra torna la cosiddetta “regola del 6”: la possibilità dei contatti sociali fino a 6 persone di due nuclei familiari diversi. In Gran Bretagna c’è un allentamento graduale e a tappe del lockdown in vigore da ormai tre. Allentamento che resta comunque cauto e condizionato all’andamento “dei dati, non a date” prestabilite, come ribadito nelle scorse ore dallo stesso ...

