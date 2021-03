Lockdown Pasqua e Pasquetta: zona rossa, le regole, gli spostamenti e cosa si può fare (Di lunedì 29 marzo 2021) Ci avviciniamo sempre di più al weekend lungo di Pasqua e Pasquetta che vivremo con regole simili a quelle del Natale appena passato. Tutta Italia, come stabilito dal decreto legge in vigore dal 6 marzo, nei giorni di sabato 3, domenica 4 e lunedì 5 aprile sarà zona rossa. Come funziona quindi in quei tre giorni, dalle seconde case fino alle visite a parenti e amici. Lockdown Pasqua e Pasquetta: le regole per il 3, 4 e 5 aprile Dal 3 al 5 aprile le regole della fascia rossa che valgono già da ora per la maggior parte delle regioni, saranno in vigore per tutto il Paese. Già deciso anche il futuro dell’Italia dopo Pasqua: scuole riaperte fino alla prima media anche in ... Leggi su thesocialpost (Di lunedì 29 marzo 2021) Ci avviciniamo sempre di più al weekend lungo diche vivremo consimili a quelle del Natale appena passato. Tutta Italia, come stabilito dal decreto legge in vigore dal 6 marzo, nei giorni di sabato 3, domenica 4 e lunedì 5 aprile sarà. Come funziona quindi in quei tre giorni, dalle seconde case fino alle visite a parenti e amici.: leper il 3, 4 e 5 aprile Dal 3 al 5 aprile ledella fasciache valgono già da ora per la maggior parte delle regioni, saranno in vigore per tutto il Paese. Già deciso anche il futuro dell’Italia dopo: scuole riaperte fino alla prima media anche in ...

Advertising

DSantanche : “L'ufficio studi di @Confcommercio Milano, Lodi, Monza e Brianza stima una perdita di fatturato pari ad almeno 228… - NicolaPorro : Guardate cosa ha detto il premier #Draghi in conferenza stampa. Ormai è inutile sperare in meno #lockdown da dopo P… - Agenzia_Ansa : A fronte di un aumento 'esponenziale' della contaminazione e a una nuova variante 'molto più letale' di Covid-19, A… - newsbiella : Piemonte e Biella ancora nella fascia più alta di rischio: sarà un'altra Pasqua in lockdown - UnioneSarda : Leggi qui l'articolo de L'#UnioneSarda -

Ultime Notizie dalla rete : Lockdown Pasqua Le notizie dal mondo: la rassegna internazionale Die Presse Sta arrivando il lockdown di Pasqua? Vienna. La situazione continua a peggiorare: 2679 nuove infezioni, 25 morti e 15 letti di terapia intensiva occupati in più rispetto al giorno prima, ...

Calabria da oggi in 'zona rossa': ecco tutte le restrizioni Il lockdown è tornato anche in Calabria. Da oggi, infatti, riparte la ' zona rossa '. Diverse le ... Poi vacanze di Pasqua sino al 6 aprile incluso. Dal 7 aprile secondo quanto preannunciato oggi dal ...

Lockdown di Pasqua e Pasquetta: ecco cosa si può fare e cosa no TGCOM Piemonte ancora nella fascia più alta di rischio: sarà un'altra Pasqua in lockdown Cosa si può o non si può fare in zona rossa. Le eccezioni nei giorni di Pasqua, quando si potrà far visita a congiunti e amici una sola volta al giorno ...

Il presidente di Federalberghi Bocca: "Una “green card” per viaggiare in estate". Crociere volàno per Trieste I lockdown hanno chiuso di fatto gli alberghi ... Speravamo di recuperare a Pasqua ma tutta l’Italia sarà in zona rossa e ancora una volta le lancette della pandemia spostano in avanti la ...

Die Presse Sta arrivando ildi? Vienna. La situazione continua a peggiorare: 2679 nuove infezioni, 25 morti e 15 letti di terapia intensiva occupati in più rispetto al giorno prima, ...Ilè tornato anche in Calabria. Da oggi, infatti, riparte la ' zona rossa '. Diverse le ... Poi vacanze disino al 6 aprile incluso. Dal 7 aprile secondo quanto preannunciato oggi dal ...Cosa si può o non si può fare in zona rossa. Le eccezioni nei giorni di Pasqua, quando si potrà far visita a congiunti e amici una sola volta al giorno ...I lockdown hanno chiuso di fatto gli alberghi ... Speravamo di recuperare a Pasqua ma tutta l’Italia sarà in zona rossa e ancora una volta le lancette della pandemia spostano in avanti la ...