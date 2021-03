Liverpool, alla ricerca del vice Alisson: 20 milioni di euro per Cakir (Di lunedì 29 marzo 2021) Il Liverpool sarebbe alla ricerca di un vice Alisson, portiere decisamente affidabile, seppur non sempre al meglio dal punto di vista fisico. Secondo quanto riportato dal Daily Express, difatti, la società inglese sarebbe pronta a investire 20 milioni di euro su Ugurcan Cakir, nazionale turco e attuale estremo difensore del Trabzonspor, considerato affidabile da Jurgen Klopp e dalla dirigenza del Liverpool. Cakir è tra i taccuini di Siviglia, Lipsia e molteplici club europei, peraltro, in quanto particolarmente talentuoso e buon prospetto per l’immediato futuro, essendo un classe ’96. Il Liverpool si fida della solidità tra i pali di Alisson, ma pensa ... Leggi su sportface (Di lunedì 29 marzo 2021) Ilsarebbedi un, portiere decisamente affidabile, seppur non sempre al meglio dal punto di vista fisico. Secondo quanto riportato dal Daily Express, difatti, la società inglese sarebbe pronta a investire 20disu Ugurcan, nazionale turco e attuale estremo difensore del Trabzonspor, considerato affidabile da Jurgen Klopp e ddirigenza delè tra i taccuini di Siviglia, Lipsia e molteplici clubpei, peraltro, in quanto particolarmente talentuoso e buon prospetto per l’immediato futuro, essendo un classe ’96. Ilsi fida della solidità tra i pali di, ma pensa ...

