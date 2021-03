LIVE Sinner-Khachanov 2-1, Masters1000 Miami in DIRETTA: ora Ruusuvuori. “Sono rimasto concentrato” (Di lunedì 29 marzo 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA CRONACA DEL MATCH JANNIK Sinner: “FACEVA CALDISSIMO, Sono rimasto concentrato” IL PUNTO DEL MATCH DI JANNIK Sinner IL NUOVO RANKING DI JANNIK Sinner PROGRAMMA MUSETTI-CILIC DI OGGI I RISULTATI DEL 28 MARZO 7.20 Jannik Sinner affronterà agli ottavi di finale il finlandese Emil Ruusuvuori, che ha sconfitto per 4-6, 6-1, 7-5 lo svedese Mikael Ymer. 22.18 Grazie a tutti per averci seguito e buona serata! 22.17 Jannik Sinner vince 4-6 7-6(2) 6-4 contro Karen Khachanov conquistando il secondo confronto su tre precedenti. L’azzurro ottiene un successo incredibile al termine di un quasi tre ore di sfida ricca di alti e bassi. Il classe 2001 subisce ... Leggi su oasport (Di lunedì 29 marzo 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALA CRONACA DEL MATCH JANNIK: “FACEVA CALDISSIMO,” IL PUNTO DEL MATCH DI JANNIKIL NUOVO RANKING DI JANNIKPROGRAMMA MUSETTI-CILIC DI OGGI I RISULTATI DEL 28 MARZO 7.20 Jannikaffronterà agli ottavi di finale il finlandese Emil, che ha sconfitto per 4-6, 6-1, 7-5 lo svedese Mikael Ymer. 22.18 Grazie a tutti per averci seguito e buona serata! 22.17 Jannikvince 4-6 7-6(2) 6-4 contro Karenconquistando il secondo confronto su tre precedenti. L’azzurro ottiene un successo incredibile al termine di un quasi tre ore di sfida ricca di alti e bassi. Il classe 2001 subisce ...

