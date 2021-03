Live – Non è la D’Urso, il figlio di Paul Gascoigne svela: “Papà ha accettato senza problemi la mia bisessualità” (Di lunedì 29 marzo 2021) Tra gli ospiti di Barbara D’Urso di ieri sera, non è mancato anche Regan, il figlio di Paul Gascoigne. L’ex calciatore si trova attualmente in Honduras, tra i protagonisti de L’Isola dei Famosi 15, e solo stasera sapremo se proseguirà la sua avventura nel reality. Nel corso dell’ultima puntata, infatti, il naufrago ha subito un piccolo infortunio durante una prova, che gli ha imposto di allontanarsi dal resto del gruppo. In attesa di scoprire che ne sarà di lui e di questa esperienza, è stato proprio il figlio a parlare del loro rapporto. Adesso abbiamo una relazione fantastica. In passato sono successe delle cose, ma ora stiamo andando avanti e goderci ogni momento. Cerchiamo di non sprecare il tempo che possiamo trascorrere insieme. Mio padre è una persona divertentissima. E quindi, amore, amore, ... Leggi su isaechia (Di lunedì 29 marzo 2021) Tra gli ospiti di Barbaradi ieri sera, non è mancato anche Regan, ildi. L’ex calciatore si trova attualmente in Honduras, tra i protagonisti de L’Isola dei Famosi 15, e solo stasera sapremo se proseguirà la sua avventura nel reality. Nel corso dell’ultima puntata, infatti, il naufrago ha subito un piccolo infortunio durante una prova, che gli ha imposto di allontanarsi dal resto del gruppo. In attesa di scoprire che ne sarà di lui e di questa esperienza, è stato proprio ila parlare del loro rapporto. Adesso abbiamo una relazione fantastica. In passato sono successe delle cose, ma ora stiamo andando avanti e goderci ogni momento. Cerchiamo di non sprecare il tempo che possiamo trascorrere insieme. Mio padre è una persona divertentissima. E quindi, amore, amore, ...

IlContiAndrea : 5mila persone a un concerto a #Barcellona. I biglietti - tra 23 e 28 euro - includevano il costo del test antigieni… - IlContiAndrea : Il 27 marzo era la data X: riapertura di #cinema e #teatri con capienza fino a 400 spettatori all'aperto e 200 al c… - rtl1025 : ?? “Il #passaporto vaccinale sarà il prossimo fronte polemico. Uno degli elementi nuovi è la non obbligatorietà: l’i… - IsaeChia : Live – #NonelaDUrso, il figlio di #PaulGascoigne svela: “Papà ha accettato senza problemi la mia bisessualità”… - vero__berry : Il modo in cui Abramo cerca visibilità ma purtroppo per lui Live non è la d’urso è finito #prelemi -

Ultime Notizie dalla rete : Live Non Italia U21 - Slovenia U21: dove vedere la diretta live e risultato Questa che seguiremo non rappresenta la prima volta tra le due squadre che si ritrovano infatti a sfidarsi dopo che la scorsa la Italia U21 ha vinto con il risultato di 2 - 1. Italia U21 ha i favori ...

Rosalinda replica alle accuse di Dayane: 'Influenzata da qualcuno" Ecco che così, ospite a Domenica Live, l'attrice siciliana è stata chiamata a rispondere alle ... Oggi devo difendere la persona che sono, non ho niente da dimostrare a lei. Dayane è una contraddizione ...

Live - Non è la d'Urso, la puntata del 28 marzo Mediaset Play Ascolti tv, 'Live - Non è la d'Urso' chiude con numeri bassi Ultima puntata per il programma di Canale 5, che si ferma al 13% di share. Nel prime time di domenica stravince la nazionale su Rai Uno, secondo posto per Fazio ...

Barbara D’Urso: «Ci sono e ci sarò sempre. In autunno torno con il serale» Barbara D’Urso non molla. La conduttrice campana ieri ha chiuso Live – Non è la D’Urso e si prepara all‘allungamento di Domenica Live, che avverrà prima del previsto ossia il prossimo 4 aprile ...

Questa che seguiremorappresenta la prima volta tra le due squadre che si ritrovano infatti a sfidarsi dopo che la scorsa la Italia U21 ha vinto con il risultato di 2 - 1. Italia U21 ha i favori ...Ecco che così, ospite a Domenica, l'attrice siciliana è stata chiamata a rispondere alle ... Oggi devo difendere la persona che sono,ho niente da dimostrare a lei. Dayane è una contraddizione ...Ultima puntata per il programma di Canale 5, che si ferma al 13% di share. Nel prime time di domenica stravince la nazionale su Rai Uno, secondo posto per Fazio ...Barbara D’Urso non molla. La conduttrice campana ieri ha chiuso Live – Non è la D’Urso e si prepara all‘allungamento di Domenica Live, che avverrà prima del previsto ossia il prossimo 4 aprile ...