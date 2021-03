Live Non è la D’Urso, Francesca Cipriani e il maxi risarcimento per il Mago Otelma: «Gli manderò un uovo con dentro un euro» (Di lunedì 29 marzo 2021) Francesca Cipriani a “Live Non è La D’Urso” torna a parlare del risarcimento di 200mila euro chiesto dal Mago Otelma per la ferita alla testa che gli ha procurato durante una prova di un’edizione dell’Isola dei Famosi. Francesca Cipriani il Mago Otelma erano amici, ma l’accaduto li ha divisi e portati davanti agli avvocati: “Per Pasqua gli manderò un uovo con dentro un euro”. Francesca Cipriani E LA LITE CON IL Mago Otelma Francesca Cipriani a “Live Non è La D’Urso” ha ribadito che ... Leggi su newscronaca.myblog (Di lunedì 29 marzo 2021)a “Non è La” torna a parlare deldi 200milachiesto dalper la ferita alla testa che gli ha procurato durante una prova di un’edizione dell’Isola dei Famosi.ilerano amici, ma l’accaduto li ha divisi e portati davanti agli avvocati: “Per Pasqua gliunconun”.E LA LITE CON ILa “Non è La” ha ribadito che ...

Advertising

IlContiAndrea : 5mila persone a un concerto a #Barcellona. I biglietti - tra 23 e 28 euro - includevano il costo del test antigieni… - straneuropa : Recovey Plan, l'ultimo miglio Super cast martedì 30 alle 16 sul sito della @LaStampa Non mancate! Con E Giovann… - rtl1025 : ?? “Il #passaporto vaccinale sarà il prossimo fronte polemico. Uno degli elementi nuovi è la non obbligatorietà: l’i… - FanpageLadurso : RT @croci_eduardo: @PrestaLucio Ma Live non chiude informati, a settembre torna, mi sa che un filo rosso si spezza! - pulcinosperdutu : Manifestando affinché Rosalinda non accetti mai di fare la live con una che da mesi la chiama cessa in lungo e largo #rosiners #zengavo -