LIVE Musetti-Cilic 1-2 | Masters1000 Miami in DIRETTA | equilibrio in Florida!

Leggi su oasport

(Di lunedì 29 marzo 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA2-2 Scappa via in corridoio il diritto diche spinge dal centro del campo. 40-15 Ace di. 30-15 Prima vincente dell’azzurro. 15-15 Gran smorzata diin uscita dal servizio e rovescio lunfgolinea vincente. 0-15 Scappa via il diritto disulla risposta profonda di. 1-2 Scappa via il rovescio diagonale diche perde la diagonale di rovescio. 40-0 Ottima prima del croato. 30-0 Servizio e diritto lungolinea in uscita del croato. 15-0 Scappa via il recupero di diritto dell’italiano sul rovescio lungolinea del croato. 1-1 CHE ROVESCIO DI! Grande colpo lungolinea dell’azzurro. 40-15 Si ferma sul nastro il back didopo la risposta di ...