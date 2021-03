Lituania-Italia | programma | orario | tv | probabili formazioni Qualificazioni Mondiali 2022

(Di lunedì 29 marzo 2021) La fase a gironi delleeuropee aidi calcio proseguirà per l’mercoledì 31 marzo, quando gli azzurri, alle ore 20.45, andranno inper tentare di restare a punteggio pieno, dopo le vittorie ottenute nelle prime due giornate contro Irlanda del Nord e Bulgaria. L’nella terza fatica delleaffronterà la, che ieri ha perso in Svizzera, dopo aver riposato nella prima giornata. Il match verrà trasmesso in diretta tv su Rai 1, mentre la diretta streaming sarà affidata a Rai Play, infine OA Sport vi offrirà la diretta live testuale del confronto traed. Il match si disputerà mercoledì 31 marzo, con fischio d’inizio alle ore 20.45: ...

Advertising

SkySport : ULTIM'ORA NAZIONALE ? CHIELLINI, BERARDI E CAPUTO INDISPONIBILI Salteranno le gare contro Bulgaria e Lituania ?… - infoitsport : La Svizzera di Rodriguez batte di misura la Lituania e tiene il passo dell'Italia - infoitsport : Italia, Spinazzola pensa già alla Lituania: 'Chiunque andrà in campo darà il suo contributo' - infoitsport : Qual. Mondiali 2022, gruppo C: Svizzera appaiata con l'Italia, Shaqiri abbatte la Lituania - CalcioIN : 29a giornata Serie A (con Toro-Juve) dopo Lituania-Italia: orari partite e dove vederle -

Ultime Notizie dalla rete : Lituania Italia

Gli Azzurri sono a punteggio pieno nel gruppo C: prossima partita il 31 marzo, alle 20.45, contro la. La cronaca di Bulgaria -leggi anche Qualificazioni Mondiali,- Irlanda ......di Petkovic dopo aver battuto la Bulgaria nel match inaugurale si è ripetuta contro la... L'cresce subito di condizione e prova a mettere pressione alla retroguardia di casa con Belotti ...La fase a gironi delle qualificazioni europee ai Mondiali 2022 di calcio proseguirà per l'Italia mercoledì 31 marzo, quando gli azzurri, alle ore 20.45, andranno in Lituania per tentare di restare a p ...Un traguardo che incarna il dominio degli Azzurri, meno scontato nella ripresa, e che permette alItalia a mantenere la testa del Gruppo C, che condivide con la Svizzera, che ha risposto ai Transalpini ...