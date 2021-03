Lite sui social finisce in tentato omicidio: grave accusa per il diciottenne (Di lunedì 29 marzo 2021) Una Lite cominciata sul social Houseparty si è trasformata in una maxi rissa degenerata in tentato omicidio. Un 18enne è ricoverato ma non è in pericolo di vita. Una Lite… Questo articolo è stato pubblicato per la prima volta da Maria Cristina Mastrangelo su BlogLive.it. Leggi su bloglive (Di lunedì 29 marzo 2021) Unacominciata sulHouseparty si è trasformata in una maxi rissa degenerata in. Un 18enne è ricoverato ma non è in pericolo di vita. Una… Questo articolo è stato pubblicato per la prima volta da Maria Cristina Mastrangelo su BlogLive.it.

Advertising

corriereroma : Diciottenne accoltellato a un braccio dopo una lite iniziata sui social - JStatska : RT @Corriere: Un 19enne ferito a coltellate in una rissa organizzata sui social - SouzaEluam : RT @Corriere: Un 19enne ferito a coltellate in una rissa organizzata sui social - Barbara68545184 : RT @Corriere: Un 19enne ferito a coltellate in una rissa organizzata sui social - Corriere : Un 19enne ferito a coltellate in una rissa organizzata sui social -