L'Italia rischia il blocco dei cantieri (Di lunedì 29 marzo 2021) Antonio Signorini Dopo il Covid, arriva il balzo dei prezzi delle materie prime: imprese in ginocchio Un bel paradosso per Mario Draghi. Da presidente della Bce ha avuto a che fare con tassi di inflazione troppo bassi; oggi da premier Italiano, si ritrova con la minaccia di una ripresa del carovita che rischia di compromettere la ripresa post Covid. Già da un paio di settimane i mercati e la politica sono alle prese con gli allarmi inflazione. Prima ridimensionati, poi alimentati di nuovo dalla nave incagliata nel canale di Suez. Ma il problema nasce prima e le associazioni di categoria hanno dato l'allarme già da tempo. L'Ance, l'associazione costruttori ha denunciato rincari «non più sostenibili» ad esempio quello «del 130% dell'acciaio, del 40% dei polietileni, del 17% del rame e del 34% del petrolio», tanto che tanti ... Leggi su ilgiornale

