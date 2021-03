L’Italia ha un problema di obiettori di coscienza tra i ginecologi (Di lunedì 29 marzo 2021) La scelta dell'obiezione viene fatta sia per convinzioni etiche che per motivi professionali, ed è un grosso limite per il diritto all'aborto Leggi su ilpost (Di lunedì 29 marzo 2021) La scelta dell'obiezione viene fatta sia per convinzioni etiche che per motivi professionali, ed è un grosso limite per il diritto all'aborto

Advertising

Valerush6 : RT @ASampierdarena: Soltanto un coglione potrebbe chiedere di 'riaprire tutto' in Italia in questo momento. Il problema è che a tanti itali… - SerataMalafendi : RT @MonaldieSorti: ... arriva la tegolata sulla testa di @robertosaviano: #Widmann ha usato su #Dante le tecniche tedesche di #diffamazione… - ProfCampagna : @FrancescoScaz @AndreaUsvi @ancarola1973 Il problema dell'Italia è che ha il Vaticano nel proprio territorio nazion… - seriuled : @lucianonobili Cmq secondo me il problema più grosso per voi di IV è che Scanzi scriva per il fatto quotidiano. P.s… - MonaldieSorti : ... arriva la tegolata sulla testa di @robertosaviano: #Widmann ha usato su #Dante le tecniche tedesche di… -

Ultime Notizie dalla rete : L’Italia problema Piano vaccinale anti Covid valido in tutta Italia: priorità e nuove regole Corriere della Sera