L’Italia del calcio ha già dimenticato chi è | Mancini stia attento all’effetto boomerang

(Di lunedì 29 marzo 2021) C’è qualcosa che non torna nella costruzione mediatica che si sta alimentando in Italia sulla Nazionale. I fattori sono fondamentalmente due, strettamente connessi tra loro. Uno è l’ottimo lavoro svolto da Robertoche ha portato la Nazionale a qualificarsi per gli Europei (anche se, ricordiamolo, le squadre qualificate sono 24 quindi non poche) e per la final four di Nations League. L’altro è il trauma della mancata qualificazione ai Mondiali 2018, cui peraltro vanno aggiunte le eliminazioni al primo turno nel 2010 e nel 2014.ai Mondiali non supera un turno dal 2006 anno in cui alzammo la Coppa. Sono passati quindici anni da allora, e non possiamo certo mettere tutto in carico a Ventura e alla sciagurata formazione da lui messa in campo a Milano contro la Svezia. O meglio, è quel che è avvenuto ma sappiamo bene che non può essere ...