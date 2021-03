L’Isola dei Famosi | previsto l’ingresso di una nuova naufraga | l’indiscrezione

Leggi su sologossip

(Di lunedì 29 marzo 2021)deil’arrivo di unain Honduras:è appena arrivata, cosa occorre sapere esattamente. La quindicesima edizione dedeiè iniziata esattamente da tre settimane, eppure si sta rivelando davvero imperdibile. Questa sera, come raccontato anche in un nostro recentissimo articolo, andrà in onda unapuntata, ma L'articolo è apparso nella sua versione originale sul sito SoloGossip.it.