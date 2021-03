L’Isola dei Famosi: chi sarà il nuovo eliminato? Ecco cosa dicono i sondaggi (Di lunedì 29 marzo 2021) Chi sarà il nuovo eliminato de L’Isola dei Famosi di Ilary Blasi dopo il visconte Ferdinando Guglielmotti e Akash Kumar? Al televoto sono finiti tre della squadra dei Burinos, ovvero Awed, Gilles Rocca e Vera Gemma. I nominati di questa puntata sono tre: Vera, Gilles e Awed Chi volete salvare? #Isola pic.twitter.com/E56B8klK0q — L’Isola dei Famosi (@IsolaDeiFamosi) March 26, 2021 I tre sono finiti al televoto con la somma dei voti dei Burinos e dei Rafinados. Chi uscirà? I sondaggi questa settimana sono molto confusionari. Il televoto è in positivo (chi vuoi salvare?) e l’eliminato non raggiungerà l’Italia ma finirà in quella che teoricamente dovrebbe essere l’ultima spiaggia, ovvero Parasite Island dove vivono ... Leggi su biccy (Di lunedì 29 marzo 2021) Chiildedeidi Ilary Blasi dopo il visconte Ferdinando Guglielmotti e Akash Kumar? Al televoto sono finiti tre della squadra dei Burinos, ovvero Awed, Gilles Rocca e Vera Gemma. I nominati di questa puntata sono tre: Vera, Gilles e Awed Chi volete salvare? #Isola pic.twitter.com/E56B8klK0q —dei(@IsolaDei) March 26, 2021 I tre sono finiti al televoto con la somma dei voti dei Burinos e dei Rafinados. Chi uscirà? Iquesta settimana sono molto confusionari. Il televoto è in positivo (chi vuoi salvare?) e l’non raggiungerà l’Italia ma finirà in quella che teoricamente dovrebbe essere l’ultima spiaggia, ovvero Parasite Island dove vivono ...

