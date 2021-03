L’Isola dei Famosi, Awed su Gilles Rocca: ‘È un uomo aggressivo, ho avuto paura’, scontro accesissimo (Di lunedì 29 marzo 2021) Nel corso della puntata de L’Isola dei Famosi di Lunedì 29 Marzo, Awed si è scagliato contro Gilles Rocca: cos’è successo in diretta. Una puntata de L’Isola dei Famosi, c’è da ammetterlo, davvero scoppiettante. Dopo le parole di Massimiliano Rosolino su Paul Gascoigne, si è entrati nel vivo della diretta. E, com’è giusto che sia, L'articolo è apparso nella sua versione originale sul sito SoloGossip.it. Leggi su sologossip (Di lunedì 29 marzo 2021) Nel corso della puntata dedeidi Lunedì 29 Marzo,si è scagliato contro: cos’è successo in diretta. Una puntata dedei, c’è da ammetterlo, davvero scoppiettante. Dopo le parole di Massimiliano Rosolino su Paul Gascoigne, si è entrati nel vivo della diretta. E, com’è giusto che sia, L'articolo è apparso nella sua versione originale sul sito SoloGossip.it.

Advertising

QuiMediaset_it : In prima serata su #Canale5 nuovo appuntamento con l'@IsolaDeiFamosi condotto da #IlaryBlasi - QuiMediaset_it : Ottimi ascolti per la terza puntata de L'Isola dei Famosi: 19.8% di share e sfiora i 3.500.000 spettatori. Tantissi… - QuiMediaset_it : In prima serata su #Canale5 nuovo appuntamento con l'@IsolaDeiFamosi. Due i naufraghi al televoto: chi tra Angela… - fearvlessv : @ashxdefencvless guardo l’isola dei famosi, tu? - AzdoraL : RT @GiuliaFan94: Mai guardata l'isola dei famosi con tanta passione... #tommasozorzi #isola -

Ultime Notizie dalla rete : L’Isola dei Piombino, «la piccola Parigi» di Napoleone Panorama