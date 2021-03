“L’Isola dei Famosi”, anticipazioni stasera: Paul Gascoigne si ritira dopo l’infortunio? (Di lunedì 29 marzo 2021) Lunedì all’insegna de L’Isola dei Famosi: le anticipazioni della puntata di stasera, 29 marzo 2021, raccontano di immancabili colpi di scena dall’Honduras. La squadra capitanata da Ilary Blasi stuzzicherà i naufraghi dallo studio, tirando fuori da ognuno il meglio e il peggio. Saranno – come di consueto – Iva Zanicchi, Elettra Lamborghini e Tommaso Zorzi ad incalzare i concorrenti alle prese con gli stenti e i morsi della fame. “L’Isola dei Famosi”, anticipazioni stasera 29 marzo 2021: Paul Gascoigne si ritira? Stando alle anticipazioni di puntata, questa sera – 29 marzo 2021 – si deciderà la sorte di Paul Gascoigne: il concorrente, infortunato la ... Leggi su urbanpost (Di lunedì 29 marzo 2021) Lunedì all’insegna dedei: ledella puntata di, 29 marzo 2021, raccontano di immancabili colpi di scena dall’Honduras. La squadra capitanata da Ilary Blasi stuzzicherà i naufraghi dallo studio, tirando fuori da ognuno il meglio e il peggio. Saranno – come di consueto – Iva Zanicchi, Elettra Lamborghini e Tommaso Zorzi ad incalzare i concorrenti alle prese con gli stenti e i morsi della fame. “dei”,29 marzo 2021:si? Stando alledi puntata, questa sera – 29 marzo 2021 – si deciderà la sorte di: il concorrente, infortunato la ...

Advertising

QuiMediaset_it : Ottimi ascolti per la terza puntata de L'Isola dei Famosi: 19.8% di share e sfiora i 3.500.000 spettatori. Tantissi… - QuiMediaset_it : In prima serata su #Canale5 nuovo appuntamento con l'@IsolaDeiFamosi. Due i naufraghi al televoto: chi tra Angela… - QuiMediaset_it : In prima serata su #Canale5 nuovo appuntamento con l'@IsolaDeiFamosi. A commentare la puntata, con la padrona di ca… - bluelipstaylor : sì ma l’isola dei famosi deve darmi più contenuti - WWFitalia : Sono arrivate le sterne sull’isola artificiale di #Orbetello, costruita per favorire le nidificazioni, e hanno ini… -

Ultime Notizie dalla rete : L’Isola dei Piombino, «la piccola Parigi» di Napoleone Panorama