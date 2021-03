L'Isola dei Famosi 2021, Vera Gemma è l'eliminata della puntata (Di lunedì 29 marzo 2021) Si prospetta una puntata ricca di emozioni per 'L'Isola dei Famosi 2021'. Nel quinto appuntamento del reality di Canale 5 condotto di Ilary Blasi in prima serata su Canale 5, torna una delle più ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di lunedì 29 marzo 2021) Si prospetta unaricca di emozioni per 'L'dei'. Nel quinto appuntamento del reality di Canale 5 condotto di Ilary Blasi in prima serata su Canale 5, torna una delle più ...

Advertising

Corriere : Eolie, lo spettacolo dei delfini attorno all’isola di Filicudi Video - davidemaggio : Un reality è in mano ai fan dell’opinionista: hanno eliminato uno dei personaggi potenzialmente più forti per esser… - QuiMediaset_it : In prima serata su #Canale5 nuovo appuntamento con l'@IsolaDeiFamosi condotto da #IlaryBlasi - Simona05418782 : RT @perchetendenzat: “ #tommasozorzi “: 2^ in tendenza Italia e 5^ mondiale, nell’80% dei tweet #isola c’è #tommasozorzi Ilary Elettra e… - _nyia___ : Vedo l’# con tante fazioni, ma ovviamente è colpa dei fan di zorzi se esce qualcuno #isola #tommasozorzi -