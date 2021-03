L’intelligence nell’anno del Covid, Mario Caligiuri: “Maggiore attenzione e…” (Di lunedì 29 marzo 2021) Mario Caligiuri ha scritto “L’intelligence nell’anno del Covid: uno sguardo sulle ombre della disinformazione” per Santelli Editore. L’abbiamo intervistato. L’intelligence nell’anno del Covid, Mario CaligiuriIl libro è una raccolta di saggi decisamente attuale. Si descrive in questi quella che è l’esplosione globale della pandemia da una prospettiva altra cioè quella del ruolo delL’intelligence. Arguti spunti ci portano al centro di temi scottanti e di altri decisamente meno battuti ma altrettanto interessanti. L’autore Mario Caligiuri è professore ordinario all’Università della Calabria oltre che Presidente della Società Italiana di Intelligence. ... Leggi su altranotizia (Di lunedì 29 marzo 2021)ha scritto “del: uno sguardo sulle ombre della disinformazione” per Santelli Editore. L’abbiamo intervistato.delIl libro è una raccolta di saggi decisamente attuale. Si descrive in questi quella che è l’esplosione globale della pandemia da una prospettiva altra cioè quella del ruolo del. Arguti spunti ci portano al centro di temi scottanti e di altri decisamente meno battuti ma altrettanto interessanti. L’autoreè professore ordinario all’Università della Calabria oltre che Presidente della Società Italiana di Intelligence. ...

