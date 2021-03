L’insostenibile leggerezza della Sinistra in Italia (Di lunedì 29 marzo 2021) Non dobbiamo mai cascare nella retorica dei vecchi tempi; il passato appare mitico solo perché eravamo giovani, ed anche perché, nel ricordarlo, lo ricostruiamo addolcendo le spigolosità e inventandoci spiegazioni (alle quali finiamo per credere) per cercare di allentare la pressione dell’irrisolto. Ma la verità è che spesso, è proprio da una cattiva analisi del Leggi su periodicodaily (Di lunedì 29 marzo 2021) Non dobbiamo mai cascare nella retorica dei vecchi tempi; il passato appare mitico solo perché eravamo giovani, ed anche perché, nel ricordarlo, lo ricostruiamo addolcendo le spigolosità e inventandoci spiegazioni (alle quali finiamo per credere) per cercare di allentare la pressione dell’irrisolto. Ma la verità è che spesso, è proprio da una cattiva analisi del

Advertising

Ulyfey : RT @xho: Visto. Fatto con amore per quella musica e quella generazione, purtroppo film mediocre e noioso. Assenti la leggerezza insostenibi… - las3rman : @ErmannoKilgore E' l'insostenibile leggerezza del volersi autoannientare agli occhi dei sostenitori. D'altra parte,… - Tengu86 : RT @xho: Visto. Fatto con amore per quella musica e quella generazione, purtroppo film mediocre e noioso. Assenti la leggerezza insostenibi… - xho : Visto. Fatto con amore per quella musica e quella generazione, purtroppo film mediocre e noioso. Assenti la leggere… - vanteestudio : @depvysment l’insostenibile leggerezza del essere, Milan Kundera -

Ultime Notizie dalla rete : L’insostenibile leggerezza Crisi di governo, Conte: il nuovo gruppo dei costruttori diventerà un partito Corriere della Sera