Lil Nas X: nuovo singolo che omaggia il film di Luca Guadagnino (Di lunedì 29 marzo 2021) Lil Nas X è tornato con un nuovo singolo in cui omaggia "Chiamami col tuo nome" di Luca Guadagnino. Scopriamo il significato del brano Dopo lo straordinario successo della hit "Old Town Road" in collaborazione con Billy Ray Cyrus, certificata tre volte disco di platino in Italia, Lil Nas X torna, dal 2 aprile, con il singolo "Montero (Call Me By Your Name)", un chiaro omaggio al film di Luca Guadagnino. Il videoclip è pieno di riferimenti biblici e accenni alla mitologia greca, infatti, la storia si apre in un lussureggiante Giardino dell'Eden dove Lil Nas X introduce per la prima volta il tema della dualità, che ci viene mostrato in tutto il video. L'artista interpreta sia il ruolo di Adamo sia quello del serpente tentatore: i ...

