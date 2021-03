Liguria, Toti blinda la regione per Pasqua: vietati tutti i trasferimenti verso le seconde case a partire da mercoledì 31 marzo (Di lunedì 29 marzo 2021) Pasqua blindata in Liguria. Il presidente della regione, Giovanni Toti, ha annunciato in conferenza stampa che sarà vietato trasferirsi nelle seconde case e sulle barche, che spesso sono usate come abitazioni, da mercoledì prossimo e fino al lunedì di pasquetta. Il governatore ha spiegato che l’ordinanza, che sarà firmata questa sera, riguarderà sia chi si reca nelle seconde case “da fuori regione” sia per i residenti in Liguria che vogliono spostarsi in un altro comune o in un’altra provincia “rispetto a quella in cui risiedono abitualmente”. Toti ha sottolineato che il provvedimento è necessario per evitare un aumento dei contagi. “Riguarda anche le barche perché in ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 29 marzo 2021)ta in. Il presidente della, Giovanni, ha annunciato in conferenza stampa che sarà vietato trasferirsi nellee sulle barche, che spesso sono usate come abitazioni, daprossimo e fino al lunedì di pasquetta. Il governatore ha spiegato che l’ordinanza, che sarà firmata questa sera, riguarderà sia chi si reca nelle“da fuori” sia per i residenti inche vogliono spostarsi in un altro comune o in un’altra provincia “rispetto a quella in cui risiedono abitualmente”.ha sottolineato che il provvedimento è necessario per evitare un aumento dei contagi. “Riguarda anche le barche perché in ...

Advertising

repubblica : ?? Liguria, Pasqua blindata: no trasferimenti nelle seconde case, su barche e roulotte. Ordinanza di Toti in vigore… - MediasetTgcom24 : Pasqua blindata in Liguria, Toti:vietato raggiungere seconde case o barche #liguria - AzzolinaLucia : Il presidente della Liguria, Giovanni Toti, questa mattina ad Agorà ha involontariamente spiegato il vero motivo pe… - riktroiani : #Pasqua blindata in #Liguria, #Toti: 'vietato raggiungere seconde case o barche'. Da mercoledì fino al lunedì dopo… - reddititaly : Liguria, la giunta Toti autorizza la ricerca del titanio nel Geoparco del Beigua (tutelato da Unesco). Ambientalist… -