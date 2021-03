Liguria, a Pasqua vietate seconde case anche ai residenti (Di lunedì 29 marzo 2021) La Liguria alle prese con l’emergenza covid vara una nuova ordinanza con nuove misure e restrizioni per Pasqua: vietate infatti le seconde case ai turisti, ma anche ai residenti, fino alla fine della Pasquetta. La decisione è stata annunciata dal governatore Giovanni Toti nel corso della conferenza stampa quotidiana sulla situazione epidemiologica nella regione. L’ordinanza sarà firmata nella notte e sarà valida a partire da mercoledì 31 marzo – cioè quando le scuole verranno chiuse per le festività Pasquali – e riguarderà anche barche e roulotte ‘adibite’ a seconde case. “Dati i numeri del contagio e il fatto che Pasqua sarà comunque in zona rossa – ha spiegato Toti -, e al fine di ... Leggi su sbircialanotizia (Di lunedì 29 marzo 2021) Laalle prese con l’emergenza covid vara una nuova ordinanza con nuove misure e restrizioni perinfatti leai turisti, maai, fino alla fine della Pasquetta. La decisione è stata annunciata dal governatore Giovanni Toti nel corso della conferenza stampa quotidiana sulla situazione epidemiologica nella regione. L’ordinanza sarà firmata nella notte e sarà valida a partire da mercoledì 31 marzo – cioè quando le scuole verranno chiuse per le festivitàli – e riguarderàbarche e roulotte ‘adibite’ a. “Dati i numeri del contagio e il fatto chesarà comunque in zona rossa – ha spiegato Toti -, e al fine di ...

