Liechtenstein- Islanda: probabili formazioni e in tv (Di lunedì 29 marzo 2021) Mercoledì 31 marzo il terzo turno di qualificazione ai Mondiali 2022 in Qatar vedrà sfidarsi Liechtenstein-Islanda, squadre del gruppo J. La gara si disputerà alle 20.45 presso il Rheinpark Stadion – Vaduz. Le due squadre si trovano al 5° e 6° posto entrambe a quota zero punti a causa di entrambi gli scontri precedenti persi. Come si presentano le due squadre? Il Liechtenstein si trova al 5° posto della posizione con zero punti. La squadra di casa ha subito una sconfitta contro l’Armenia nella prima giornata ed è reduce da una pesantissima sconfitta di 5-0 contro la Macedonia del Nord. L’Islanda si trova nella stessa situazione all’ultimo posto del girone a causa dei precedenti scontri persi. Nel primo turno ha subito una sconfitta per 3-0 contro la Germania mentre nello scontro del secondo turno ha perso per 2-0 ... Leggi su sport.periodicodaily (Di lunedì 29 marzo 2021) Mercoledì 31 marzo il terzo turno di qualificazione ai Mondiali 2022 in Qatar vedrà sfidarsi, squadre del gruppo J. La gara si disputerà alle 20.45 presso il Rheinpark Stadion – Vaduz. Le due squadre si trovano al 5° e 6° posto entrambe a quota zero punti a causa di entrambi gli scontri precedenti persi. Come si presentano le due squadre? Ilsi trova al 5° posto della posizione con zero punti. La squadra di casa ha subito una sconfitta contro l’Armenia nella prima giornata ed è reduce da una pesantissima sconfitta di 5-0 contro la Macedonia del Nord. L’si trova nella stessa situazione all’ultimo posto del girone a causa dei precedenti scontri persi. Nel primo turno ha subito una sconfitta per 3-0 contro la Germania mentre nello scontro del secondo turno ha perso per 2-0 ...

Advertising

tania_andreano : RT @fabrizioparati: Ho tralasciato (non ci stavano nel precedente tweet): Svezia Ungheria Islanda Norvegia Liechtenstein Svizzera Andorra… - loren_ch : RT @fabrizioparati: Ho tralasciato (non ci stavano nel precedente tweet): Svezia Ungheria Islanda Norvegia Liechtenstein Svizzera Andorra… - CristysMod : @stanzaselvaggia @dado1907 .. Paesi Bassi, Polonia, Portogallo (incluse Azzorre e Madeira), Repubblica Ceca, Romani… - EremitaMancato : RT @fabrizioparati: Ho tralasciato (non ci stavano nel precedente tweet): Svezia Ungheria Islanda Norvegia Liechtenstein Svizzera Andorra… - Massimo71000 : RT @fabrizioparati: Ho tralasciato (non ci stavano nel precedente tweet): Svezia Ungheria Islanda Norvegia Liechtenstein Svizzera Andorra… -