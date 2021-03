Lidia Ravera | Le donne della politica parlano la stessa lingua degli uomini

(Di lunedì 29 marzo 2021) di Antonello Sette, lei è stata, anche se temo sia una definizione che non ami, un simbololotte delleper l'emancipazione. In questo periodo si parla, forse si straparla, di ...

di Antonello Sette, lei è stata, anche se temo sia una definizione che non ami, un simbolo della lotte delle donne per l'emancipazione. In questo periodo si parla, forse si straparla, di parità di genere. ...... infine, che la lite era un ingrediente fondamentale della tv, ma si divertì a far litigare gli intellettuali, mettendo a confronto Nanni Moretti e Mario Monicelli, Susanna Agnelli e, ...La scrittrice: "Per ora vedo le compagne di sventura, cooptate dai loro dirigenti, sulla base anche di un loro adeguamento a un modello, ossia il modello della politica che è il trionfo del maschile" ...Bastano due lettere invertite per cambiare il senso di un’intera frase, o di una commemorazione. Nel caso di "Abrasino" però si tratta di un errore rivelatore, degli effetti del tempo e della memoria ...