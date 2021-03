Liberato il Canale di Suez bloccato da nave Evergreen (Di lunedì 29 marzo 2021) Nella notte i lavori per liberare il Canale di Suez occupato dalla portacontainer Ever Given. La causa imputabile ad errore umano Ad annunciarlo le Autorità del Canale di Suez, quando con le operazioni per disincagliare la portacontainer è stato possibile riattivare la navigazione nel Canale, ma già all’alba i siti di monitoraggio avevano comunicato che le operazioni di rimorchio erano andate a buon fine. Il tenente generale Osama Rabei ha dichiarato che con le operazioni di tiro è spinta è stato possibile riportare quasi a galla la Ever Given e ciò è stato chiaramente visibile quando la poppa della nave, lunga quasi 400 metri e dal peso di oltre 200 mila tonnellate, era parallela alla banchina, dopo aver rimosso 27 mila cubi di sabbia a 18 metri di profondità per il buon fine ... Leggi su zon (Di lunedì 29 marzo 2021) Nella notte i lavori per liberare ildioccupato dalla portacontainer Ever Given. La causa imputabile ad errore umano Ad annunciarlo le Autorità deldi, quando con le operazioni per disincagliare la portacontainer è stato possibile riattivare la navigazione nel, ma già all’alba i siti di monitoraggio avevano comunicato che le operazioni di rimorchio erano andate a buon fine. Il tenente generale Osama Rabei ha dichiarato che con le operazioni di tiro è spinta è stato possibile riportare quasi a galla la Ever Given e ciò è stato chiaramente visibile quando la poppa della, lunga quasi 400 metri e dal peso di oltre 200 mila tonnellate, era parallela alla banchina, dopo aver rimosso 27 mila cubi di sabbia a 18 metri di profondità per il buon fine ...

