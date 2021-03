L’Ever Given torna a galla: la festa dei marinai e degli operai impegnati nello sblocco del Canale di Suez – Il video (Di lunedì 29 marzo 2021) Dopo giorni di lavori per disincagliare la Mv Ever Given dal Canale di Suez, attimi di felicità tra gli equipaggi e gli operai impegnati nello sblocco del cargo. Alle prime luci dell’alba, infatti, con il successo delle manovre di sblocco, decine di navi hanno iniziato a suonare le sirene, tra le urla entusiaste dei marinai. video: Twitter/@Joyce Karam/@AlArabia Eng Leggi anche: Canale di Suez verso lo sblocco: la Ever Given si può muovere, la svolta anche grazie all’alta marea Suez, altro tentativo fallito: L’Ever Given blocca ancora il Canale. Al Sisi ordina di ... Leggi su open.online (Di lunedì 29 marzo 2021) Dopo giorni di lavori per disincagliare la Mv Everdaldi, attimi di felicità tra gli equipaggi e glidel cargo. Alle prime luci dell’alba, infatti, con il successo delle manovre di, decine di navi hanno iniziato a suonare le sirene, tra le urla entusiaste dei: Twitter/@Joyce Karam/@AlArabia Eng Leggi anche:diverso lo: la Eversi può muovere, la svolta anche grazie all’alta marea, altro tentativo fallito:blocca ancora il. Al Sisi ordina di ...

La nave Ever Given è stata liberata. Il traffico nel canale di Suez riprende. Lo ha reso noto l'autorità che controlla il canale.

