Letta a Salvini: “Svolta europeista? Contento se la Lega entrasse nel Ppe”. Il leader della Lega: “Nessuno può dare patenti di democrazia” (Di lunedì 29 marzo 2021) “Io sono Contento del cambiamento di Lega adesso e M5s prima che ora sostengono il governo Draghi, governo tra i più europeisti che può arrivare a risultati importanti. Non apro polemiche, non mi metto a sindacare sul cambiamento della Lega, avvenuto in modo così repentino, mi prendo il lato positivo. Se Matteo Salvini e la Lega si avvicinassero al Ppe io sarei molto Contento. Non entro nel merito della conversione a U che questo rappresenta ma per l’Italia sarebbe una buona notizia”. Lo dice il segretario del Pd, Enrico Letta, intervenendo alla presentazione del Rapporto Annuale Ispi ‘Il mondo al tempo del Covid: l’ora dell’Europa?’, a cui era ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 29 marzo 2021) “Io sonodel cambiamento diadesso e M5s prima che ora sostengono il governo Draghi, governo tra i più europeisti che può arrivare a risultati importanti. Non apro polemiche, non mi metto a sindacare sul cambiamento, avvenuto in modo così repentino, mi prendo il lato positivo. Se Matteoe lasi avvicinassero al Ppe io sarei molto. Non entro nel meritoconversione a U che questo rappresenta ma per l’Italia sarebbe una buona notizia”. Lo dice il segretario del Pd, Enrico, intervenendo alla presentazione del Rapporto Annuale Ispi ‘Il mondo al tempo del Covid: l’ora dell’Europa?’, a cui era ...

Advertising

LegaSalvini : SALVINI CONTRO LETTA: 'PENSA A INCONTRARE LE SARDINE E CHIEDERE LO IUS SOLI. NOI LAVORIAMO' - MediasetTgcom24 : Pd, Letta: 'Vedo Salvini in difficoltà, la partita col centrodestra non è persa' #Pd - fattoquotidiano : Sondaggi, gradimento in calo per Draghi e il governo. Conte e Letta portano bene a 5 stelle e Pd, che superano Melo… - AndreaM_Zerbini : RT @AndreaM_Zerbini: Cercavo notizie di come han passato il weekend Berlusconi, Salvini, Meloni, ma anche Grillo, Di Maio Letta Bersani e s… - paolomorelli37 : @HuffPostItalia Moro,LaMalfa,Nenni,Berlinguer,Almirante,Malagodi Andreotti, poi,Zaccagnini,Craxi, SpadoliniZanone,D… -