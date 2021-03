L’Eredità | la campionessa Roberta consolata da Flavio Insinna al gioco finale della ghigliottina | ‘Ci abbiamo provato’

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di lunedì 29 marzo 2021) Manca pochissimo per una nuova puntata de, il quiz game più seguito dagli italiani. Prima però scopriamo com’è andata ladi ieri e cosa è successo. Intanto, l’appuntamento per oggi è come sempre alle ore 18:45 su Rai 1, conal timone de, la: la paroladi ieri Laieri si è seduta al tavolocon ben 210.000. Durante la scelta delle parole Roberto ha sbagliato un po’ di volte e ha giocato così per 52.500 euro! La scelta era tra strada, figura, teatro, con me, pioggia. La parola, scritta daè ...