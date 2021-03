Leonardo Fioravanti pronto a tornare in acqua in Australia. La World Surf League riparte il 1Â°aprile

Advertising

EnzoBollani : Leonardo Fioravanti #fioravanti #lancia #musa #leonardofioravanti #prototipo #superpista #youngtimer… - gatasch : @Lurlooo Anche se il migliore resta Leonardo Fioravanti. - comis_william : @KRISKSB 2) d'accordissimo, ma dal Rinascimento in poi l' Italia è stata anche patria di Ingegneri e scienziati ill… -

Ultime Notizie dalla rete : Leonardo Fioravanti

La Gazzetta dello Sport

è pronto a rituffarsi in acqua per la ripresa delle competizioni: saranno le magnifiche on d e australiane a celebrare il ritorno alle gare dei fuoriclasse della World Surf League (...... proposta già avanzata anche dal Sindaco di PolesellaRaito. Interventi di plauso e ... dell'Assessore di Lendinara Francoe del Sindaco di Bergantino Lara Chiccoli. Importante anche ...Leonardo Fioravanti è pronto a rituffarsi in acqua per la ripresa delle competizioni: saranno le magnifiche onde australiane a celebrare il ritorno alle gare dei fuoriclasse della World Surf League (W ...Leonardo Fioravanti è pronto a rituffarsi in acqua per la ripresa delle competizioni: saranno le magnifiche onde australiane a celebrare il ritorno alle gare dei fuoriclasse della World ...