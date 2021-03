Leonardo anticipazioni seconda puntata del 30 marzo 2021 (Di lunedì 29 marzo 2021) Leonardo anticipazioni seconda puntata Dopo il grandissimo successo della scorsa ... Leggi su spettacoloitaliano (Di lunedì 29 marzo 2021)Dopo il grandissimo successo della scorsa ...

Advertising

psychosaru : Io non avevo visto le anticipazioni e la mia amica stamattina mi ha detto “al ballottaggio aka e raffaele” e io sto… - fabioae17 : ho finto di non sapere che leonardo sarebbe uscito da quando sono uscite le anticipazioni ma non l'ho presa bene co… - HikariLuci : RT @keysandwings: Leonardo va al ballottaggio, tutti i presenti che fanno le anticipazioni riportano che Tommy piange a dirotto. Tagliano t… - keysandwings : Leonardo va al ballottaggio, tutti i presenti che fanno le anticipazioni riportano che Tommy piange a dirotto. Tagl… - dani3la_m : @LisaIreneAdler @IlContiAndrea Sì tra lui e Aka lo capisco. Io credevo che andasse alla sfida finale Daddy e non Le… -