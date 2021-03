Leonardo, anticipazioni 2^ puntata 30 marzo: Da Vinci lotta contro il tempo (Di lunedì 29 marzo 2021) Leonardo, la fiction incentrata sulla vita del grande artista Leonardo Da Vinci torna con la seconda puntata domani 30 marzo. Le anticipazioni relative al questa puntata, rivelano che il pittore con la speranza di una nuova carriera, si trasferirà a Milano determinato ad ottenere il patrocinio di Ludovico Sforza, il quale gli chiederà di occuparsi dell'allestimento di uno spettacolo teatrale. Il pittore, poi, vivrà momenti difficili che lo faranno dubitare della moralità di chi lo circonda. Lo Sforza, poi, chiederà a Leonardo di realizzare una statua equestre in onore di suo padre e lui sarà molto stimolato da questa commissione. Leonardo, infine, a causa di una situazione preoccupante, cercherà di proteggere coloro che ama, ma dovrà ... Leggi su tvpertutti (Di lunedì 29 marzo 2021), la fiction incentrata sulla vita del grande artistaDatorna con la secondadomani 30. Lerelative al questa, rivelano che il pittore con la speranza di una nuova carriera, si trasferirà a Milano determinato ad ottenere il patrocinio di Ludovico Sforza, il quale gli chiederà di occuparsi dell'allestimento di uno spettacolo teatrale. Il pittore, poi, vivrà momenti difficili che lo faranno dubitare della moralità di chi lo circonda. Lo Sforza, poi, chiederà adi realizzare una statua equestre in onore di suo padre e lui sarà molto stimolato da questa commissione., infine, a causa di una situazione preoccupante, cercherà di proteggere coloro che ama, ma dovrà ...

