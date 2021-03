Legge contro l’omofobia: no secco della Lega. Ora il ddl è a rischio al Senato (Di lunedì 29 marzo 2021) Sono le resistenze della Lega a ostacolare l’iter al Senato della Legge Zan contro l’omofobia, già approvata alla Camera lo scorso novembre. A confermarlo è il Senatore leghista Simone Pillon, uno degli animatori del Family Day, a Repubblica. Il Senatore sottolinea che “gli argomenti divisivi” vanno evitati, che di questa nuova Legge non si sente il bisogno e che va tolta dal tavolo del Senato. Il leader della Lega Matteo Salvini, dati gli equilibri in maggioranza, ha chiesto di non esasperare i toni, ma sulla Legge contro l’omofobia Pillon minaccia: “Se qualcuno dei partiti che sostengono il governo preferirà forzare ... Leggi su tpi (Di lunedì 29 marzo 2021) Sono le resistenzea ostacolare l’iter alZan, già approvata alla Camera lo scorso novembre. A confermarlo è ilre leghista Simone Pillon, uno degli animatori del Family Day, a Repubblica. Ilre sottolinea che “gli argomenti divisivi” vanno evitati, che di questa nuovanon si sente il bisogno e che va tolta dal tavolo del. Il leaderMatteo Salvini, dati gli equilibri in maggioranza, ha chiesto di non esasperare i toni, ma sullaPillon minaccia: “Se qualcuno dei partiti che sostengono il governo preferirà forzare ...

