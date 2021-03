Advertising

LaGazzettaWeb : Lecce, Tribunale sospende interdittive antimafia a 5 imprese: nessun collegamento con criminalità organizzata - PugliaStream : Ti hanno clonato il bancomat? La banca deve risarcirti: la sentenza del tribunale di Lecce - avespartacus : RT @LaGazzettaWeb: Bancomat clonato a Lecce, tribunale condanna Poste al risarcimento - LaGazzettaWeb : Bancomat clonato a Lecce, tribunale condanna Poste al risarcimento - NuovoSud : Bancomat clonato, tribunale di Lecce condanna Poste al risarcimento -

Ultime Notizie dalla rete : Lecce Tribunale

La Gazzetta del Mezzogiorno

- Con tre distinte ordinanze ildi, sezione Misure di Prevenzione, ha sospeso l'interdittiva antimafia a cui erano state sottoposte società appartenenti a Pierluigi Mazzotta (Tiemme srl e Tiemme Beach), a Dino ...Ricordiamo che il 12 gennaio scorso, il provvedimento venne emesso dalla prefettura di, come disposto dal prefetto diMaria Rosa ...LECCE - Con tre distinte ordinanze il Tribunale di Lecce, sezione Misure di Prevenzione, ha sospeso l'interdittiva antimafia a cui erano state sottoposte società appartenenti a Pierluigi Mazzotta (Tie ...Il Tribunale di Lecce dà il via libera al controllo giudiziario. Salvaguardati i livelli occupazionali per circa 200 dipendenti ...