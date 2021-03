Le violenze alla Levante | Montella oggi ripeterà che tutti sapevano degli abusi

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : violenze alla

gonews

Arrestato un 31enne BARI - Lucchettiporta d'ingresso che potevano essere aperti solo dall'esterno, i vetri delle finestre oscurati ...che ha raccontato agli agenti di aver subito ripetute...Maltrattamenti in famiglia nel casertano, dove un ragazzo di 16 anni ha denuciato il padre per lee l'ha fatto arrestare. In particolare, il 6 marzo scorso l'adolescente ha riferito...Il 69enne siriano coinvolto nella morte sospetta di Maddalena Urbani è indagato per "morte come conseguenza di altro reato" ...Sei cantanti donna di livello internazionale, un'orchestra tutta femminile di 22 elementi e una Maestra concertatrice come Valeria Montanari per dire "no" alla violenza sulle donne. (ANSA) ...