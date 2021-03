Le ultimissime sulle probabili formazioni di Italia-Slovenia Under 21 (Di lunedì 29 marzo 2021) Il terzo ed ultimo impegno del girone degli Azzurrini negli Europei Under 21 li vedrà fronteggiare la Slovenia, padrona di casa della manifestazione. Calcio d’inizio previsto per domani, martedì 30 marzo 2021, alle ore 21.00 all’Arena Z’dezele di Celje. Tornerà Marchizza dalla squalifica, ma il CT Nicolato deve fare ancora a meno di Tonali (rientrato a Milano), out anche Scamacca e Rovella, espulsi contro la Spagna, e Del Prato che era diffidato. In avanti al posto del giocatore del Genoa ci sarà Raspadori al fianco di Cutrone, Maggiore dovrebbe coprire l’assenza di Rovella in mediana, affiancato da Frattesi e Pobega. Sugli esterni i favoriti sono Zappa e Sala con la solita concorrenza di Bellaluna e Frabotta, in difesa torna Gabbia dopo la scelta di natura disciplinare. Ecco le probabili scelte dei due ... Leggi su alfredopedulla (Di lunedì 29 marzo 2021) Il terzo ed ultimo impegno del girone degli Azzurrini negli Europei21 li vedrà fronteggiare la, padrona di casa della manifestazione. Calcio d’inizio previsto per domani, martedì 30 marzo 2021, alle ore 21.00 all’Arena Z’dezele di Celje. Tornerà Marchizza dalla squalifica, ma il CT Nicolato deve fare ancora a meno di Tonali (rientrato a Milano), out anche Scamacca e Rovella, espulsi contro la Spagna, e Del Prato che era diffidato. In avanti al posto del giocatore del Genoa ci sarà Raspadori al fianco di Cutrone, Maggiore dovrebbe coprire l’assenza di Rovella in mediana, affiancato da Frattesi e Pobega. Sugli esterni i favoriti sono Zappa e Sala con la solita concorrenza di Bellaluna e Frabotta, in difesa torna Gabbia dopo la scelta di natura disciplinare. Ecco lescelte dei due ...

Ultime Notizie dalla rete : ultimissime sulle Traffico drasticamente ridotto in A22. Forte accelerazione sulle manutenzioni Si potrebbe sintetizzare così la scelta di Autostrada del Brennero di accelerare sul fronte delle manutenzioni per trarre un beneficio dal drastico calo del traffico determinato dalle limitazioni ...

METEO - WEEKEND di PASQUA con MALTEMPO e CALO delle TEMPERATURE, le ultimissime Le piogge torneranno così ad interessare molte regioni italiane nel corso del fine settimana, con le temperature attese in decisa flessione, specie sulle regioni centro - settentrionali. Meteo Pasqua ...

Le ultimissime sulle probabili formazioni di Italia-Slovenia Under 21 alfredopedulla.com Lewis Hamilton “rimorchia” la Ever Given Il mondo dei social nelle ultime ore si è riempito di meme e fotomontaggi relativi alla Ever Given, la nave rimasta bloccata nel canale di Suez. Anche la Mercedes ne ha approfittato per un divertente ...

La Unahotels spegne Pesaro e si rialza dal fondo REGGIO EMILIA. È l’urlo liberatorio dei biancorossi al 40’ del posticipo con Pesaro, l’immagine più bella del 2021 della Unahotels. La strameritata vittoria nel monday night all’Unipol Arena consente ...

