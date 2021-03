Le toghe al Governo | Vaccinazioni o rallentiamo l' attività giudiziaria

(Di lunedì 29 marzo 2021) “Ilconsidera il servizio giustizia con carattere di minore priorità rispetto ad altri servizi essenziali già sottoposti a vaccinazione, tanto da non ritenere doveroso rafforzare le condizioni che ne consentano la prosecuzione senza l’esposizione a pericolo per gli operatori”. Lo scrive l’Anm che invita i dirigenti degli uffici giudiziari, “ove dovessero inspiegabilmente mancare interventi normativi volti alla limitazione dell’”, “ad adottare misure organizzative per rallentare immediatamente tutte lesenza escludere, nei casi più estremi, la sospensione dell’non urgente”. Fonti del Ministero della Giustizia fanno sapere che nel prossimo decreto Covid che sarà varato in settimana dal Consiglio dei ministri ci sarà anche la ...

Par una risposta indiretta alleche, confermano fonti del, non rientrano tra gli aventi diritto alla corsia preferenziale come chiesto dall'Anm:. "Si procede per classi d'età", ripetono ...Iltedesco ostenta sicurezza: il ministro delle Finanze, Olaf Scholz, ha detto che 'il ... E attendere le decisioni dellerosse di Karlsruhe. ? ? ? ?“Il Governo considera il servizio giustizia con carattere di minore priorità rispetto ad altri servizi essenziali già sottoposti a vaccinazione, tanto da non ritenere doveroso rafforzare le condizioni ...Caos sulle categorie con la precedenza, l’Anm chiede garanzie ma il governo: si procede per età. In arrivo il decreto di Pasqua ...