Le Regioni in pressing sul governo per le riaperture. Toti: «Diamo fiducia al Paese». Speranza frena: «Serve prudenza» (Di lunedì 29 marzo 2021) Il presidente del Consiglio Mario Draghi ha partecipato per circa venti minuti alla Conferenza Stato-Regioni. Ha ascoltato l'intervento di Stefano Bonaccini e Giovanni Toti, prima di lasciare il confronto per altri impegni. Tanto è bastato per ricevere sollecitazioni sul tema delle riaperture, affrontato anche da Massimiliano Fedriga e Luca Zaia. «Capiamo bene che oggi debbano rimanere le restrizioni, ma ci piacerebbe fare con voi – ha detto Bonaccini, rivolgendosi a Draghi e ai ministri -, una discussione sulle riaperture». Per il presidente della Conferenza, c'è la necessità di intavolare un dibattito già «stasera, nella giornata di domani – per capire – le modalità con cui riaprire. Occorre mostrare ai cittadini un orizzonte che deve essere sì prudente, ma un orizzonte con dell'ossigeno».

