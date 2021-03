Le previsioni meteo di martedì 30 marzo (Di lunedì 29 marzo 2021) – Cielo sereno al Nord, ampi soleggiamenti al Centro. Bel tempo anche al Sud. – Nuova giornata all’insegna del bel tempo sulla penisola italiana con ampi soleggiamenti su tutto il settore. Nord – L’alta pressione garantirà una giornata all’insegna del bel tempo sulle regioni settentrionali Cielo in prevalenza sereno o poco nuvoloso sulle regioni settentrionali con ampi soleggiamenti. Le temperature faranno registrare un lieve aumento con le massime che raggiungeranno i 22 gradi. Centro – Cielo sereno anche sulle regioni centrali Bel tempo anche al Centro. Possibili addensamenti interesseranno l’Appennino ma senza fenomeni di rilievo. Le temperature faranno registrare un lieve aumento con le massime che raggiungeranno i 23 gradi. Sud – Ampi soleggiamenti sulle regioni meridionali Cielo sereno e ampi soleggiamenti sulle regioni meridionali. Possibili addensamenti ... Leggi su newsmondo (Di lunedì 29 marzo 2021) – Cielo sereno al Nord, ampi soleggiamenti al Centro. Bel tempo anche al Sud. – Nuova giornata all’insegna del bel tempo sulla penisola italiana con ampi soleggiamenti su tutto il settore. Nord – L’alta pressione garantirà una giornata all’insegna del bel tempo sulle regioni settentrionali Cielo in prevalenza sereno o poco nuvoloso sulle regioni settentrionali con ampi soleggiamenti. Le temperature faranno registrare un lieve aumento con le massime che raggiungeranno i 22 gradi. Centro – Cielo sereno anche sulle regioni centrali Bel tempo anche al Centro. Possibili addensamenti interesseranno l’Appennino ma senza fenomeni di rilievo. Le temperature faranno registrare un lieve aumento con le massime che raggiungeranno i 23 gradi. Sud – Ampi soleggiamenti sulle regioni meridionali Cielo sereno e ampi soleggiamenti sulle regioni meridionali. Possibili addensamenti ...

Advertising

periodicodaily : Previsioni Meteo della Mattina di Lunedì 29 Marzo 2021 #meteo #29marzo - TgrAltoAdige : Un campo di alta pressione garantirà tempo stabile. Tempo soleggiato con qualche nube alta sottile in transito. Tem… - iltirreno : Il meteo oggi in Toscana nelle previsioni del Consorzio LaMMA: anticiclone africano in rinforzo e tempo soleggiato.… - zazoomblog : Previsioni meteo 29 marzo: sole e caldo in aumento - #Previsioni #meteo #marzo: #caldo - Activnews24 : ?? #Meteo: le previsioni del tempo per domani lunedì #29Marzo Informazioni elaborate dal Servizio Meteorologico del… -