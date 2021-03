Le notizie del giorno, Cristiano Ronaldo rischia la squalifica. Prandelli mette le cose in chiaro, la nuova Champions (Di lunedì 29 marzo 2021) Tutte le notizie del giorno che riguardano le squadre del campionato italiano ed estero. Continuano ad arrivare reazioni dopo le dimissioni da allenatore della Fiorentina di Cesare Prandelli. Il tecnico ha deciso di uscire allo scoperto, attraverso una dichiarazione all’Ansa: “sono passati pochi giorni da una mia decisione sofferta, molto dolorosa, e mi accorgo che probabilmente qualcuno non ha capito il vero senso del mio gesto. Sicuramente una minoranza, ma non per questo meno importante, sta riempiendo i canali social di nefandezze, ricostruzioni inventate di fatti mai esistiti”.2 Nel mirino le fake news: “bisognerebbe stigmatizzare e non dare risalto alla pochezza di spirito dei cosiddetti ‘odiatori da tastiera’, ma c’è un limite e questo limite è stato oltrepassato. Lo devo alla mia famiglia, al club ma soprattutto ai miei ... Leggi su calcioweb.eu (Di lunedì 29 marzo 2021) Tutte ledelche riguardano le squadre del campionato italiano ed estero. Continuano ad arrivare reazioni dopo le dimissioni da allenatore della Fiorentina di Cesare. Il tecnico ha deciso di uscire allo scoperto, attraverso una dichiarazione all’Ansa: “sono passati pochi giorni da una mia decisione sofferta, molto dolorosa, e mi accorgo che probabilmente qualcuno non ha capito il vero senso del mio gesto. Sicuramente una minoranza, ma non per questo meno importante, sta riempiendo i canali social di nefandezze, ricostruzioni inventate di fatti mai esistiti”.2 Nel mirino le fake news: “bisognerebbe stigmatizzare e non dare risalto alla pochezza di spirito dei cosiddetti ‘odiatori da tastiera’, ma c’è un limite e questo limite è stato oltrepassato. Lo devo alla mia famiglia, al club ma soprattutto ai miei ...

Advertising

Agenzia_Ansa : 'Se non posso benedire coppie gay neppure le palme', la protesta del parroco di Bonassola #ANSA - MinisteroSalute : Oggi è la Giornata Mondiale dell’ #Endometriosi, una malattia fortemente invalidante per le donne che ne soffrono.… - Agenzia_Ansa : Una bambina afghana di tredici anni è ricoverata all'ospedale infantile Regina Margherita di Torino, in stato di ch… - AlanPoll : RT @OmbraDuca: Tranquilli.....non lo leggerete e non lo vedrete mai? ?????? Percepitori del reddito di cittadinanza danno… - innerg0ddess : RT @Agenzia_Ansa: 'Se non posso benedire coppie gay neppure le palme', la protesta del parroco di Bonassola #ANSA -