Le fake news sulle vaccinazioni anti-covid: come riconoscerle e difendersi (Di lunedì 29 marzo 2021) L’arrivo dei primi vaccini contro il covid ha dato il primo barlume di speranza per uscire dalla pandemia che ormai affligge tutto il mondo da un anno. Allo stesso tempo, però, ha scatenato una reazione avversa. E non sulla salute delle persone. Con i sieri sono arrivate decine e decine di notizie false che hanno messo a dura prova la campagna di immunizzazione. Ma come riconoscere le informazioni manipolate e già ampiamente diffuse con la pandemia? E come difendersi? Proviamo a capirlo grazie alla guida recentemente pubblicata da truffa.net, portale specializzato nell’analisi dei siti finanziari e di gaming. come e perché le fake news si diffondono così velocemente? Truffa.net identifica 7 categorie di contenuti informativi falsi e 7 tipologie di ... Leggi su termometropolitico (Di lunedì 29 marzo 2021) L’arrivo dei primi vaccini contro ilha dato il primo barlume di speranza per uscire dalla pandemia che ormai affligge tutto il mondo da un anno. Allo stesso tempo, però, ha scatenato una reazione avversa. E non sulla salute delle persone. Con i sieri sono arrivate decine e decine di notizie false che hanno messo a dura prova la campagna di immunizzazione. Mariconoscere le informazioni manipolate e già ampiamente diffuse con la pandemia? E? Proviamo a capirlo grazie alla guida recentemente pubblicata da truffa.net, portale specializzato nell’analisi dei siti finanziari e di gaming.e perché lesi diffondono così velocemente? Truffa.net identifica 7 categorie di contenuti informativi falsi e 7 tipologie di ...

