Le dosi in parrocchia, 100 vaccini anche a San Martino delle Scale (Di lunedì 29 marzo 2021) anche la nostra parrocchia di San Martino delle Scale ha aderito alla Campagna vaccinale straordinaria del 3 aprile, Sabato Santo. Ne dà notizia l'assessore comunale Luigi d'Eliseo con una nota. Dopo Villaciambra, dunque, anche a San Martino delle Scale si potranno somministrare i vaccini. "Avremo la possibilità di fare vaccinare fino a un massimo di 100 persone nei locali dell'Abbazia di San Martino delle Scale -dice l'assessore monrealese -. La categoria individuata è quella dei cittadini di età compresa fra i 69 e i 79 anni ai quali, nelle condizioni previste dall'autorizzazione degli enti regolatori, è destinato il vaccino AstraZeneca, che decine di migliaia di ...

