Le aziende sotto attacco per aver denunciato la repressione degli uiguri in Cina (Di lunedì 29 marzo 2021) Cotone Foto di bobbycrim da PixabayUna campagna di boicottaggio accompagnata da un’ampia propaganda comunista, si è dispiegata in Cina contro diversi brand occidentali di abbigliamento, come H&m, Nike, Adidas e tanti altri sullo sfondo di un contenzioso diplomatico di più vasta scala. Che i colloqui di Anchorage fra Washington e Pechino non siano andati nel migliore dei modi, lo testimonia lo scambio reciproco di sanzioni avviato dall’occidente per la questione uigura. Stati Uniti, Canada, Regno Unito ed Unione europea hanno imposto il congelamento di beni e i divieto d’accesso a cinque funzionari e un’ente pubblico cinese accusati di essere coinvolti in attività di repressione nello Xinjiang, provincia interna della Cina, ai danni della minoranza musulmana degli uiguri. Diversi report indicano che ... Leggi su wired (Di lunedì 29 marzo 2021) Cotone Foto di bobbycrim da PixabayUna campagna di boicottaggio accompagnata da un’ampia propaganda comunista, si è dispiegata incontro diversi brand occidentali di abbigliamento, come H&m, Nike, Adidas e tanti altri sullo sfondo di un contenzioso diplomatico di più vasta scala. Che i colloqui di Anchorage fra Washington e Pechino non siano andati nel migliore dei modi, lo testimonia lo scambio reciproco di sanzioni avviato dall’occidente per la questione uigura. Stati Uniti, Canada, Regno Unito ed Unione europea hanno imposto il congelamento di beni e i divieto d’accesso a cinque funzionari e un’ente pubblico cinese accusati di essere coinvolti in attività dinello Xinjiang, provincia interna della, ai danni della minoranza musulmana. Diversi report indicano che ...

Advertising

iojuventino : @FBiasin Questo tweet. ha talmente poco senso che trova logica solo in un campionato dove le regole sono andate sot… - CO2web : RT @ReteClima: ??Il report “Running hot: accelerating Europe’s path to Paris” ha evidenziato che meno di 1 azienda europea su 10 finora ha o… - me4climate : RT @ReteClima: ??Il report “Running hot: accelerating Europe’s path to Paris” ha evidenziato che meno di 1 azienda europea su 10 finora ha o… - s_rgiomau_o73 : @EURACTIVItalia @CentroStudiUE Giusto, le infrastrutture strategiche devono stare sotto controllo pubblico. Ma il… - FDallapiccola : @LucaCaiazzo2 @GiorgiaMeloni @FratellidItalia Sai che le aziende che servo sono negozi? In ogni caso, i negozianti… -