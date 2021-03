Lazio zona arancione: regole, restrizioni e cosa si può fare da martedì 30 marzo 2021 (Di lunedì 29 marzo 2021) Ultime ore per il Lazio in zona rossa perché da domani la Regione passerà in fascia arancione. Quattro giorni di “respiro”, con un lieve allentamento delle misure perché poi per Pasqua tutta l’Italia si tingerà di rosso. Il 3, il 4 e il 5 aprile i negozi dovranno abbassare la saracinesca e gli spostamenti saranno limitati su tutto il territorio nazionale, seppur con delle piccole deroghe. Ma cosa si può fare (e cosa no) in zona arancione? Leggi anche: Quando riaprono le scuole a Roma e nel Lazio: prima o dopo Pasqua 2021? Le date delle aperture per scuole dell’infanzia, elementari, medie e superiori Lazio zona arancione: negozi, bar e ristoranti. Ecco ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di lunedì 29 marzo 2021) Ultime ore per ilinrossa perché da domani la Regione passerà in fascia. Quattro giorni di “respiro”, con un lieve allentamento delle misure perché poi per Pasqua tutta l’Italia si tingerà di rosso. Il 3, il 4 e il 5 aprile i negozi dovranno abbassare la saracinesca e gli spostamenti saranno limitati su tutto il territorio nazionale, seppur con delle piccole deroghe. Masi può(eno) in? Leggi anche: Quando riaprono le scuole a Roma e nel: prima o dopo Pasqua? Le date delle aperture per scuole dell’infanzia, elementari, medie e superiori: negozi, bar e ristoranti. Ecco ...

Advertising

nzingaretti : Domani per il Lazio ultimo giorno in zona rossa e arriveremo a 1 milione di dosi somministrate del vaccino anti… - RegioneLazio : 1| Il Lazio in zona arancione dal 30 marzo - nzingaretti : Bene il #Lazio che torna zona arancione. Un altro risultato di tutta la nostra comunità. Teniamo alta la guardia pe… - AISC2016 : Dal 29.3.21 al 6.4.21: area rossa: Calabria, Campania, Emilia R., Friuli V. G., Lazio (dal 30.3.21 in zona arancion… - SignorAldo : RT @Unomattina: #covid: giornata di cambiamenti nella mappa. Da questa mattina in zona rossa, Toscana, Val D’Aosta e Calabria mentre il Laz… -