Lazio zona arancione da oggi: le regole fino al 3 aprile (Di martedì 30 marzo 2021) Lazio zona arancione da oggi 30 marzo, con misure e regole più o meno restrittive che dureranno fino al prossimo 3 aprile, data in cui l’Italia sarà nuovamente zona rossa a causa delle restrizioni imposte dal governo per la Pasqua e la pasquetta. Ma cosa potranno nuovamente fare i cittadini della regione fino ad allora? Ecco, nel dettaglio, le principali novità su spostamenti, visite a parenti, scuola, bar e ristoranti, negozi, parrucchieri, sport e cultura. Capitolo spostamenti: consentito spostarsi all’interno del proprio comune dalle ore 5 alle 22, a partire dalle 22 resta invece il divieto di spostamento se non per motivi di lavoro, necessità o salute. Consentito inoltre il rientro nelle seconde case ubicate dentro e fuori dalla ... Leggi su udine20 (Di martedì 30 marzo 2021)da30 marzo, con misure epiù o meno restrittive che durerannoal prossimo 3, data in cui l’Italia sarà nuovamenterossa a causa delle restrizioni imposte dal governo per la Pasqua e la pasquetta. Ma cosa potranno nuovamente fare i cittadini della regionead allora? Ecco, nel dettaglio, le principali novità su spostamenti, visite a parenti, scuola, bar e ristoranti, negozi, parrucchieri, sport e cultura. Capitolo spostamenti: consentito spostarsi all’interno del proprio comune dalle ore 5 alle 22, a partire dalle 22 resta invece il divieto di spostamento se non per motivi di lavoro, necessità o salute. Consentito inoltre il rientro nelle seconde case ubicate dentro e fuori dalla ...

Advertising

nzingaretti : Domani per il Lazio ultimo giorno in zona rossa e arriveremo a 1 milione di dosi somministrate del vaccino anti… - RegioneLazio : 1| Il Lazio in zona arancione dal 30 marzo - nzingaretti : Bene il #Lazio che torna zona arancione. Un altro risultato di tutta la nostra comunità. Teniamo alta la guardia pe… - infoitinterno : Zona arancione Lazio, oggi si cambia: allerta sui parchi. Che cosa si può fare - tusciaweb : Il Lazio torna in zona arancione, scuole fino alle medie in presenza Viterbo - Il Lazio torna in zona arancione… -