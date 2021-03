Lazio zona arancione da martedì 30 marzo: cosa si può fare e cosa no (Di lunedì 29 marzo 2021) Dal rosso all’arancione, il Lazio cambia colore a partire da domani, martedì 30 marzo, e fino al prossimo 3 aprile. Poi, come per tutta Italia, il colore sarà rosso fino al 5 dello stesso mese, per le feste di Pasqua. cosa cambia quini a partire da domani? La novità sostanziale riguarda gli spostamenti, che non dovranno essere giustificati e saranno liberi all’interno del proprio Comune. Sarà necessaria invece l’autocertificazione per spostarsi fuori dal Comune o in un’altra regione, sempre rispettando il coprifuoco che va dalle 5 alle 22. Rimangono chiusi bar e ristoranti, che potranno effettuare consegne a domicilio e asporto, ma non si potrà consumare all’interno e nemmeno nelle vicinanze. Riaprono i negozi, i centri commerciali abbasseranno invece le serrande nel weekend. Chiusi ... Leggi su italiasera (Di lunedì 29 marzo 2021) Dal rosso all’, ilcambia colore a partire da domani,30, e fino al prossimo 3 aprile. Poi, come per tutta Italia, il colore sarà rosso fino al 5 dello stesso mese, per le feste di Pasqua.cambia quini a partire da domani? La novità sostanziale riguarda gli spostamenti, che non dovranno essere giustificati e saranno liberi all’interno del proprio Comune. Sarà necessaria invece l’autocertificazione per spostarsi fuori dal Comune o in un’altra regione, sempre rispettando il coprifuoco che va dalle 5 alle 22. Rimangono chiusi bar e ristoranti, che potranno effettuare consegne a domicilio e asporto, ma non si potrà consumare all’interno e nemmeno nelle vicinanze. Riaprono i negozi, i centri commerciali abbasseranno invece le serrande nel weekend. Chiusi ...

Advertising

nzingaretti : Domani per il Lazio ultimo giorno in zona rossa e arriveremo a 1 milione di dosi somministrate del vaccino anti… - RegioneLazio : 1| Il Lazio in zona arancione dal 30 marzo - nzingaretti : Bene il #Lazio che torna zona arancione. Un altro risultato di tutta la nostra comunità. Teniamo alta la guardia pe… - CiccioniSe : RT @corriereviterbo: Lazio in zona arancione da martedì. Cosa cambia #Covid, #zonarancione, #lazio - 50GENNY : RT @OspedaleR: Da domani il Lazio torna zona arancione -