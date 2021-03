Lazio - Torino | verdetto rinviato sul ricorso biancoceleste

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Lazio Torino

Ma non solo, il ritorno della Serie A nel prossimo weekend , il casoe tanto, tanto mercato con i nostri esperti: aspettiamo voi e le vostre domande sul nostro canale Twitch !E' stato rinviato il verdetto sul ricorso dellaper il 3 - 0 a tavolino contro il. La Corte sportiva d'Appello ha annunciato che la sentenza arriverà nei prossimi giorni. La Lega di Serie A aveva negato il rinvio del match tra ...LAZIO TORINO GENTILE – Nella giornata di oggi, sempre da remoto, era prevista presso la Corte Sportiva d’appello la discussione in merito al ricorso della società biancoceleste sul 3-0 a tavolino per ...(ANSA) - ROMA, 29 MAR - Si è concluso il dibattimento presso la Corte d'appello della Figc sul caso Lazio-Torino, la partita non disputata lo scorso 2 marzo a causa dei casi di covid tra i granata. La ...