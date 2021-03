Lazio Torino, l’avvocato Gentile ammette: «Sarà una sentenza delicata» (Di lunedì 29 marzo 2021) l’avvocato Gentile ha detto la sua dopo il dibattimento tra Caf e Figc per il ricorso presentato dopo il rinvio di Lazio Torino Oggi è stato il giorno del dibattimento tra Caf e Figc sul ricorso presentato dalla Lazio dopo il rinvio del match con il Torino. La sentenza però arriverà soltanto nei prossimi giorni. A intervenire sull’argomento è stato l’avvocato della società biancoceleste Gianmichele Gentile, che ha rilasciato una breve intervista ai microfoni di Tuttomercatoweb: «L’udienza è stata perfetta. Noi siamo stati ascoltati con grande attenzione. Non c’è comunque alcuna fretta, anche perché Sarà una sentenza molto delicata». Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24 (Di lunedì 29 marzo 2021)ha detto la sua dopo il dibattimento tra Caf e Figc per il ricorso presentato dopo il rinvio diOggi è stato il giorno del dibattimento tra Caf e Figc sul ricorso presentato dalladopo il rinvio del match con il. Laperò arriverà soltanto nei prossimi giorni. A intervenire sull’argomento è statodella società biancoceleste Gianmichele, che ha rilasciato una breve intervista ai microfoni di Tuttomercatoweb: «L’udienza è stata perfetta. Noi siamo stati ascoltati con grande attenzione. Non c’è comunque alcuna fretta, anche perchéunamolto». Leggi su Calcionews24.com

