Lazio, Costarelli: “Domani riaperture con personale ridotto” (Di lunedì 29 marzo 2021) Intanto, i dirigenti si sono concentrati anche per riorganizzare il rientro in presenza degli studenti delle superiori, che a partire dal 7 aprile potranno rientrare in classe nelle zone arancioni e gialle, con una percentuale che varia dal 50 al 75%. “Sappiamo che la scuola purtroppo dovrà ancora convivere con il Covid- aggiunge– ma l’importante è garantire la presenza degli alunni. Per questo siamo contenti del fatto che nelle zone rosse ora il governo abbia scelto di fermare le altre attività e far aprire le scuole”. Intanto però il pensiero di docenti e dirigenti va già alla ripresa di settembre e al nuovo anno scolastico, che si spera possa essere tutto in presenza. “Confidiamo nei vaccini- aggiunge la vicepresidente di Anp Lazio- ma se resterà l’obbligo di un metro di distanza tra gli alunni, comunque sarà difficile riaprire al 100%. Se invece la distanza dovesse aumentare fino ai due metri, l’apertura sarebbe veramente a rischio”. Leggi su dire (Di lunedì 29 marzo 2021) Intanto, i dirigenti si sono concentrati anche per riorganizzare il rientro in presenza degli studenti delle superiori, che a partire dal 7 aprile potranno rientrare in classe nelle zone arancioni e gialle, con una percentuale che varia dal 50 al 75%. “Sappiamo che la scuola purtroppo dovrà ancora convivere con il Covid- aggiunge– ma l’importante è garantire la presenza degli alunni. Per questo siamo contenti del fatto che nelle zone rosse ora il governo abbia scelto di fermare le altre attività e far aprire le scuole”. Intanto però il pensiero di docenti e dirigenti va già alla ripresa di settembre e al nuovo anno scolastico, che si spera possa essere tutto in presenza. “Confidiamo nei vaccini- aggiunge la vicepresidente di Anp Lazio- ma se resterà l’obbligo di un metro di distanza tra gli alunni, comunque sarà difficile riaprire al 100%. Se invece la distanza dovesse aumentare fino ai due metri, l’apertura sarebbe veramente a rischio”.

Advertising

CristinaCostar8 : Anp Lazio sta seguendo da vicino i passaggi di definizione delle legge quadro regionale sulla disabilità. È importa… - LavoroLazio_com : Costarelli (ANP Lazio): 'Su proposta legge regionale in favore dei soggetti con disabil... - LavoroLazio_com : Scuola, Costarelli (ANP Lazio): 'Una 'rete solidale' per uscire dall'emergenza' “Creare una ‘rete solidale’ attorno… - LuciaMosca1 : (Costarelli (ANP Lazio): 'Una rete solidale per la scuola per uscire dall'emergenza') Segui su: La Notizia -… -