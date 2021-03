Lavoro, Unioncamere: 292mila entrate previste dalle imprese per marzo 2021 (Di lunedì 29 marzo 2021) (Teleborsa) – Il Bollettino mensile del Sistema informativo Excelsior, realizzato da Unioncamere e Anpal, ha calcolato che sono 292mila i contratti di Lavoro previsti dalle imprese per marzo 2021 e 923mila per il trimestre marzo-maggio. Si tratta di 59mila unità in più rispetto a marzo dello scorso anno anche se ancora 88mila in meno rispetto a marzo del 2019, in periodo pre-Covid. “Sensibile la riduzione della domanda di Lavoro rispetto al 2019 soprattutto per i settori del terziario (-79mila) e in particolare per la filiera del turismo (-50mila entrate programmate). Soltanto costruzioni e ICT sembrano dare chiari segnali di ripresa superando il livello delle assunzioni rilevato a ... Leggi su quifinanza (Di lunedì 29 marzo 2021) (Teleborsa) – Il Bollettino mensile del Sistema informativo Excelsior, realizzato dae Anpal, ha calcolato che sonoi contratti diprevistipere 923mila per il trimestre-maggio. Si tratta di 59mila unità in più rispetto adello scorso anno anche se ancora 88mila in meno rispetto adel 2019, in periodo pre-Covid. “Sensibile la riduzione della domanda dirispetto al 2019 soprattutto per i settori del terziario (-79mila) e in particolare per la filiera del turismo (-50milaprogrammate). Soltanto costruzioni e ICT sembrano dare chiari segnali di ripresa superando il livello delle assunzioni rilevato a ...

