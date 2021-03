Lavoro | Fedex Tnt lascia Piacenza | 300 lavoratori a rischio

(Di lunedì 29 marzo 2021) PIACENZA – FedEx Tnt Express lascia Piacenza. La multinazionale americana, in una nota, ha infatti comunicato che nel sito della città emiliana “le operazioni di handing non sono più necessarie e verranno interrotte con effetto immediato”. L’annuncio della chiusura, che rende incerto il futuro di circa 300 lavoratori piacentini, arriva nel giorno dello sciopero nazionale del comparto della logistico e a distanza di un mese dalla protesta dei Si Cobas e del collettivo Controtendenza, che a febbraio si sono scontrati con la Polizia davanti al magazzino dell’azienda in città, facendo poi scattare misure cautelari e arresti domiciliari.

Oltre Padova dove l'attività di reclutamento è già iniziata, le figure che entreranno a far parte dell'organico si occuperanno dello smistamento dei pacchi. Reclutamento anche per le sedi di Ancona, ...Cobas investirà- TNT con tutta la sua forza d'urto per arrivare alla salvaguardia dei 300 posti dinel piacentino, colpendolo con scioperi e manifestazioni in tutta Italia. Nel farlo, ...FedEx Express ha annunciato la riorganizzazione della rete, nell'ambito di una ristrutturazione europea provocata dall’integrazione di Tnt. Cessa l’attività lo hub di Piacenza e annuncia ottocento ass ...FedEx Express, società di trasporto che si occupa di spedizioni espresse, lascia Piacenza. Una decisione che arriva a stretto di giro di posta dalla ...